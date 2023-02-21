الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير خارجية الإمارات يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع في «إيدكس 2023»

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

تفقد الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، معرض الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس أبوظبي 2023، واطلع على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب زايد عن إعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع  في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية  بمختلف أنواعه، مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

الهيئة العربية للتصنيع التقنيات العالمية الصناعات الدفاعية معرض ايدكس مجال الصناعات وزير خارجية الإمارات

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