«الإسراع في موافقات التجارب السريرية لأدوية السرطان».. ندوة بصيدلة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة عن الإسراع في موافقات التجارب السريرية للأدوية المستخدمة لعلاج السرطان، وذلك في إطار سلسلة من الندوات العلمية الأسبوعية التي تقيمها الكلية خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة مها نصر أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالكلية وبحضور الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

حاضر بالندوة الدكتور أحمد حامد أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة منيسوتا ومدير التطوير الإكلينيكي بشركة إبفي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ،وخريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس دفعة 2003.

وتناولت الندوة معلومات عن الأدوية الحديثة لعلاج السرطان والتي تم الموافقة عليها من قبل FDA، ونماذج من الأبحاث المنشورة عن كفاءة وفعالية هذه العلاجات والخطوات المختلفة التي تم عملها أثناء التجارب السريرية وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.