نصائح لمرضى السكرى للحفاظ على صحتهم خلال فترة الصوم الكبير وشهر رمضان

يستعد الجميع للصوم الكبير وصيام شهر رمضان لكن في الوقت الذي يلجأ فيه بعض المرضى بداء السكري للصيام، حتى لو انطوى ذلك على بعض المخاطر الصحية التي من الممكن أن يتعرضوا لها، كان من الواجب اتباع بعض النصائح.

نصائح لمرضى السكري للحفاظ على صحتهم خلال فترة الصوم الكبير وشهر رمضان:

أخبر طبيبك أنك تخطط للصيام

تأكد من أن طبيبك على علم بخطتك للصيام حيث يؤثر الصيام على نسبة السكر في الدم وضغط الدم، لذلك إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فقد يحتاج طبيبك إلى إجراء تعديلات خلال شهر رمضان، يجب إجراء هذه التعديلات تحت رعاية طبيبك وليس بمفردك.

ابق رطبًا

تأكد من شرب كمية كافية من السوائل خلال السحور والإفطار، حاول الحد من نشاطك البدني لتقليل كمية السوائل المفقودة خلال النهار.

اختبر مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام

أخطر ما يمكن أن يحدث لك أثناء الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم والجفاف، هناك بعض العلامات التحذيرية والتي يمكن أن تشمل عدم وضوح الرؤية، وعدم انتظام ضربات القلب، والدوخة الإغماء، والارتباك، اختبار نسبة الجلوكوز في الدم لا يفطر هناك اعتقاد خاطئ بأن أي كمية من الدم يتم إفرازها تفطر، ولكن هذا ليس هو الحال.

ناقش الابتعاد عن الأطعمة السكرية عالية الكربوهيدرات أثناء السحور والإفطار مع طبيبك، لتجنب التقلبات في نسبة السكر في الدم، قد ينصحك طبيبك بالالتزام بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات عند تناول وجباتك بعد غروب الشمس وقبل الفجر، ستبقيك الأطعمة الغنية بالدهون ممتلئا لفترة أطول ولن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومع ذلك تأكد من مناقشة هذا مع طبيبك لأنه إذا كنت تتناول أي أدوية، فقد يؤثر ذلك على جرعاتك.

كن حذرا من الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يكون الإفطار احتفالًا يشارك فيه العديد من الأصدقاء والعائلة والكثير من الطعام، حيث أن الإفراط في تناول الطعام، حتى بعد الصيام لمدة يوم كامل، يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة الجلوكوز في الدم.