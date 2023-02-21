إخماد حريق شونة «قش أرز» فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في شونة بالات قش أرز في قرية الشوافين بمركز أولاد صقر.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شونة قش أرز في قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين من التحريات نشوب الحريق في شونة لتجميع بالات قش الأرز وسط قرية الشوافين التابعة لدائرة مركز أولاد صقر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.