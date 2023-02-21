3 أيام.. الداخلية تقيم ملتقى طلائع شباب المناطق الحضارية بالإسماعيلية

أقامت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بالقاهرة والإسكندرية على مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسماعيلية.



واستمراراً للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية أقامت الوزارة الملتقى الثانى بمحافظة الإسماعيلية لطلائع وشباب مناطق «حى الأسمرات، أهالينا ، بشائر الخير ، معاً» على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم.

وتأكيداً على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة فقط بل استهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.





وتضمن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب جانباً رياضياً وثقافياً وفنياً إلى جانب إلقاء محاضرات توعوية ، وتنظيم زيارات لبعض المشروعات القومية.





وفى ختام البرنامج قامت الوزارة بتنظيم حفلاً ترفيهياً تم خلاله تكريم المتميزين تعليمياً وفنياً ورياضياً من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم وذلك بحضور عدد من الرياضيين والإعلاميين والصحفيين.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.