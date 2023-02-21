أشرف صبحي يشارك في إطلاق حملة «إفطار صائم» بـ100 مركز شباب (صور)

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطلاق حملة "إفطار صائم" كمبادرة مجتمعية يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، داخل 100 مركز شباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" .

وأطلقت مؤسسة "مصر الخير" اليوم وللعام الحادي عشر على التوالي ومن مقر المركز الأوليمبي بالمعادي فعاليات بدء تعبئة كرتونة رمضان في إطار حملة "إفطار صائم" التي تطلقها المؤسسة سنوياً وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتأتى المبادرة هذا العام بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في تعبئة الكراتين الغذائية والتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية، مجموعة من متطوعين Junior Volunteers والكشافة من الطلائع، وفريق مبادرة SRS التابع للإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على مبادرة مؤسسة مصر الخير "إفطار صائم" ، وأهدافها المجتمعية النبيلة، وكمبادرة تكافلية تدعم فئات مختلفة من المواطنين الأكثر استحقاقاً، علاوة على كونها تدلل على دور مراكز الشباب فى خدمة المجتمع تحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المبادرة، ومشاركة عدد كبير من المتطوعين ونجوم المجتمع ، في جو من البهجة والسعادة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى النتائج المتميزة لتلك المشروعات والتى تعود بالإيجاب على النشء والشباب.

لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بتكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة أداء المراكز فى إطار من التقييم والسعى نحو الارتقاء بإدارة مراكز الشباب، بجانب الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب بحيث تكون كاملة الخدمات، وتلبى تطلعات الأعضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" أن مؤسسة مصر الخير تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك ، اتساقا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال قطاعات العمل المختلفة

وأضاف رفاعي أن المؤسسة لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات ووصولا للمحافظات الحدودية ونعمل على رصد احتياجاتهم بشكل دوري من خلال مكاتب مؤسسة مصر الخير الميدانية بالعديد من المحافظات بهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة لهم وتنوعها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: "أن دخول الحملة عامها الحادي عشر على التوالي هو عنوان للثقة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء من جهة والمستحقين من جهة أخرى باعتبارهم الطرف المقيم لجودة الخدمات المقدمة ، مشيدا بالدعم الذي يقدمه كافة المتبرعين والشركاء في سبيل الوصول لكل أسرة مستحقة.

وقال المهندس أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة "مصر الخير" أن حملة إفطار صائم يتم التجهيز لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتوت على العديد من المتغيرات للتعاقد مع مجموعة من الموردين للمواد الغذائية بالجودة المطلوبة التي تحقق رضاء المستحقين.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث