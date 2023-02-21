تعود إلى 1992.. اتفاقات مهمة شكلّت العلاقات بين مصر وأوزباكستان

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، بقصر الاتحادية.

وستشهد المباحثات بين الرئيسين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في بعض المجالات المهمة.

وترتبط مصر وأوزباكستان بعلاقات اقتصادية يتخللها الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

- تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر وتعتبر مصر الشريك التجارى والاقتصادى الهام والدائم لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التبادل التجارى معها.

- في 1992 وقعت البلدان على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

- في 1992 تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادى وعلمى وفنى، واتفاقية النقل الجوى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية التبادل التجارى.

- في 1992 توقيع وزارة الصناعات الغذائية الأوزبكستانية وشركة السكر والصناعات التكميلية المصرية على اتفاقية تعاون.

- في 1992 التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون بين "معهد طشقند" للدراسات الشرقية، وجامعات "القاهرة، والزقازيق، وأسيوط"، ومركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، وتوقيع برنامج تنفيذى لاتفاقية التعاون العلمى والثقافى الموقعة بين "معهد طشقند" وجامعة الأزهر، وتوقيع اتفاقية تبادل افتتاح المراكز الثقافية والتعليمية.

- فى سبتمبر عام 1993، تم التوقيع على بروتوكول التعاون فى مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

- فى مايو عام 1995 تم التوقيع على اتفاقية التعاون فى مجال التعليم بين وزارتى التعليم فى كلٍ من البلدين، واتفاقية بين وزارة تعليم أوزبكستان، وجامعة الأزهر، واتفاق بشأن التعاون العلمى بين جامعتى طشقند والقاهرة.

- فى أكتوبر عام 1995 وقع الطرفان على اتفاقية بشأن التعاون السياحى.

- في 1996 تم إنشاء اللجنة الأوزبكية المصرية المشتركة برئاسة وزيرى الاقتصاد فى كل من البلدين التى عقدت أول دورة لها فى طشقند فى يونيو عام 1996، وقد أقيم خلال انعقادها معرض للمنتجات المصرية شاركت فيه 62 شركة مصرية، وتنعقد اللجنة مرة كل سنتين فى طشقند والقاهرة بالتناوب.

-فى 2007 تم افتتاح خط جوى مباشر من شركة الخطوط الجوية الأوزبكستانية إلى القاهرة.

- فى 2014 أعيد تأسـيس جمعية "الصداقة المصرية الأوزبكية"، كما تم تشكيل جمعية مماثلة فى الإسكندرية.

- في 2018 شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أوزبكستان، توقيع 11 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين .