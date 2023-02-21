الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اسعار سبائك وجرام الفضة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

شهدت أسعار الفضة حالة من عدم الاستقرار نتيجة الطلب الكبير عليها، حيث يلجأ الكثير إلى شراء الفضة خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب، حيث تدخل الفضة في كثير من الصناعات وأهمها صناعة الاكسسوارات.

وتقدم «الدستور» في نشرتها اليومية على مدار اليوم أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية وجاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم  الثلاثاء 21   فبراير 2023

 - أونصة الفضة اليوم سجلت 663.603 جنيه.

 - جرام الفضة النقية عيار999 يسجل اليوم سعر 21.29 جنيه.        

 -  سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعر 20.42 جنيه.

 - جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر 19.72 جنيه.

  - جرام سعر فضة العملات عيار 900 يسجل سعر 19.18 جنيه.

 -  جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 يسجل سعر 17.05 جنيه.

 - جرام سعر الفضة عيار 880 يسجل سعر 18.76جنيه.

 -  سعر جرام الفضة يسجل 28.38 جنيه.

الأونصة بـ671 جنيها.. أسعار الفضة في التعاملات الصباحية اليوم

 

 

سعر سبيكة الفضة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

 - سبيكة الفضة 50 جرامًا يسجل 1,402.80 جنيه.

 - سبيكة الفضة 100 جرام يسجل 2,794.94 جنيه.

 - سعر سبيكة الفضة 200 جرام يسجل 5,333.85 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم الثلاثاء 21  فبراير 2023

 - سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 6,560.63 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 12,993.26 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  25,602.48 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم  الثلاثاء 21  فبراير 2023

 - سجل سعر جرام الفضة 21.15  جنيه.

 - سجل سعر أونصة الفضة 657.896 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,057.60 جنيه.

 - سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,115.19 جنيه.

أونصة الفضة اليوم جرام الفضة البريطانية سعر الفضة الإسترليني سعر فضة العملات سعر فضة المجوهرات جرام الفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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