نابولي يلتقي أينتراخت فرانكفورت بذهاب دور الـ16 لأبطال أوروبا

يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب دوتشه بانك بارك في مدينة فرانكفورت.

ويدخل نابولي مباراة الليلة متحفزًا بانتصاراته المتتالية في آخر 5 جولات لعبها في بطولة الدوري، وساعيًا لتحقيق الفوز من أجل قطع شوط في مشوار التأهل للدور المقبل من البطولة، خاصة أن مباراة الإياب ستقام على ملعبه.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق أينتراخت فرانكفورت في تحقيق فوز صعب على خصمه، وإيقاف انتصاراته الأخيرة من أجل الاقتراب من العبور للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة.

ويعتمد نابولي بشكل أساسي على فيكتور أوسمهين، وخفيتشا كفاراستخيليا في الهجوم، وكلاهما شكل خطورة كبيرة على كل خصوم الفريق في الموسم الجاري، بالإضافة إلى أندريه فرانك أنجيسا.

ويتطلع نابولي لتحقيق الانتصار الأول في تاريخ مبارياته ضد أينتراخت فرانكفورت، إذ التقيا في موسم 1994-1995 بدور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي، وفاز أينتراخت بالمباراتين ذهابًا وإيابًا.

كما يتسلح أينتراخت برقم مميز في تاريخ منافساته ضد الأندية الإيطالية، إذ لعب ضدهم 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراتين فقط، ولم يتعرض للهزيمة ضد الأندية الإيطالية منذ أكتوبر 2006.

وبات أينتراخت فرانكفورت النادي الألماني الـ11 الذي يشارك في مراحل خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل ألمانيا الدولة الوحيدة التي شارك فيها أكثر من 10 أندية بأدوار خروج المغلوب من البطولة.

ويدير المباراة تحكيميًا البرتغالي أرتور سواريس دياز، ويعاونه باولو سواريس، وبيدرو ريبرو، والحكم الرابع فابيو فيرسيمو.

فيما يتولى تقنية الفيديو البرتغالي تياجو مارتينس، ويعاونه جواو بينهيرو.