جولات ميدانية لرئيس جهاز مدينة العبور بأحياء المدينة والمحاور الرئيسية

قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولات ميدانية، بحضور نواب رئيس الجهاز ومعاونيه، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، حيث شملت الجولة أحياء المدينة كافة، وأيضا تم المرور على بعض المشروعات الجارية، وأعمال التطوير بالمدينة.



وبدأ المهندس أحمد رشاد، جولته بتفقد إنشاء مشروع مستشفى العبور العام بخط (١٠) بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، والتي تقدر طاقته الاستيعابية بـ٢٢٠ سريرا، ويعد المستشفى من أحدث المنشآت الطبية في مدينة العبور.



وتابع رئيس جهاز العبور، معدلات الإنجاز بالمستشفى، والذي من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الحالي، وسيقدم المستشفى خدماته الطبية لمدينة العبور والمدن المجاورة لها.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد، ومرافقوه، مشروع أسواق الخير ( السوق البديل للباعة الجائلين) بالحي الثاني خلف المرور، للتأكد من التزام شاغلي الباكيات بالاشتراطات الموضوعة، واستمع إلى شكاوى ومقترحات شاغلي الباكيات والمواطنين مرتادي السوق، ووجه بسرعة تلافي جميع المشكلات والعمل على حلها.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال التطوير الجارية ببعض احياء المدينة، حيث اختتم الجولة بالمرور وتفقد أعمال الانتهاء من إنشاء ممشى وتراك الدراجات بدائري الحي الخامس بشارع الدكتور احمد زويل بالحي الخامس.



وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد، بجولة ليلية بشوارع المدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز، ومسئولو إدارتي التنمية والأمن بالجهاز.



وخلال الجولة تم المرور وتفقد أوضاع المدينة واماكن التكدسات بها، حيث شملت الجولة المرور بالحي الأول، والحي الثاني، وحي الشباب والمراكز والمولات التجارية الكبرى بالمدينة، التي يتم استغلال محيطها من قبل الباعة الجائلين واصحاب المحال المخالفة، كما تم المرور بالطرق الرئيسية بالمدينة، وتم التشديد على الشركات العاملة بالنظافة والخدمات البيئية ومشرفي المواقع بضرورة الاهتمام والاستمرارية في اعمال النظافة لتوفير مناخ بيئي وصحي للمواطنين، وحفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة.



كما تم خلال جولة رئيس جهاز مدينة العبور، التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، بإلاضافة إلى متابعة ظواهر الإشغالات والتعديات على الشارع العام والممرات والأرصفة من قبل المحال المخالفة، والتأكد من إزالتها والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة أثناء الجولة بمقر جهاز المدينة، وأيضا إزالة إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للشوارع وأرصفة المشاة والتى تسبب اعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين، وتسيء للمظهر الحضاري للمدينة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



واكد المهندس أحمد رشاد، أنه سيتم تشكيل الحملات الأمنية اللازمة للقضاء على جميع انواع المخالفات، حفاظاً على الواجهة الحضارية والانضباط الأمني والمعماري بشوارع المدينة.



وبالنسبة للمشروعات وأعمال التطوير الجارية بالمدينة، فقد تم التنبيه على الشركات المنفذة ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز كل فيما يخصه، بضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء منها طبقا للتوقيتات المحددة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري والتنموي للمدينة، وكذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل المشروعات وأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يتم تنفيذها على أرض المدينة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة