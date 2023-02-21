«كولر» للاعبي الأهلي: أسوان يجيد اللعب مع الكبار ولكن شخصية الأهلي حاضرة دائمًا

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من المباراة في فندق الإقامة أكد على ضرورة التركيز فقط في مباراة أسوان وغلق صفحة مباراة الهلال السوداني والتركيز أيضا في مباراة الدوري فقط وتأجيل التفكير في دوري أبطال أفريقيا مؤقتاً.

وشدد المدير الفني على أن المنافس يجيد اللعب مع الكبار وسبق للفريق الفوز على الزمالك وهو يرغب في تكرار الأمر مع الأهلي ولكن خبراتكم كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات وأيضا في أي ظروف صعبة.

وأكد كولر على شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات وأن اللاعبين لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف ولا يركزون إلا في المباراة فقط وهو ما أحتاج إليه اليوم أمام أسوان.

وحذر السويسري مدافعي الفريق من استمرار نفس أخطاء مباراة الهلال السوداني سواء في التمركز أو التغطية الخطأ في المباريات الأخيرة ووضع محمد الشناوي في أزمة مستمرة وأن ماحدث في هدف الفريق السوداني يتحمل جزء منه لأن الكرة في محيط سيطرته لكنه لم يسيطر عليها.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل الفريق الذي سيخوض به اللقاء المكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وفي وسط الملعب حمدي فتحي وأليوديانج وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمد شريف.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تقدمت بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال.