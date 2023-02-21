وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك تكريم أوائل الصفين الأول والثانى الثانوية بالخارجة

شارك المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أوائل الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة الخارجة الثانوية بنين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمدرسة وحضور مراسم طابور الصباح المدرسى يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

بدأت وقائع الطابور بأداء تمرينات الصباح أعقبها الفقرة الإذاعية والتى قدمها طلاب المدرسة وتضمنت الفقرة الدينية ونشرة أخبار الصباح وفقرات متنوعة تحتوى على مجموعة من المعلومات القيمة.

وهنأ عبد العزيز طلاب المدرسة اوائل الصفين الأول والثانى الثانوى للجد والاجتهاد فى سبيل تحقيق النجاح والتفوق وتحقيق أفضل المراكز على مستوى المدرسة، متمنيا لهم مزيد من التفوق الدراسى فى السنوات القادمة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المستقبلية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تكريم أوائل الصفوف الدراسية المختلفة بجميع مدارس المحافظة مع بداية كل عام دراسى جديد وذلك من منطلق الحرص على تشجيع وتحفيز المتفوقين كنماذج مشرفة يحتذى بها.

وفى الختام أدى عبد العزيز والعاملين وطلاب المدرسة مراسم تحية العلم وتعالت الصيحات "تحيا مصر".

وأكد سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه جرى عقد اجتماع موسع لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة الأستاذ ناصف أنيسى نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

وخلال اللقاء استعرض مدير المديرية مجموعة من الإنجازات التى شهدها قطاع تعليم المحافظة خلال الفترة الماضية والتى جاءت نتيجة للجهود المبذولة وتعاون بين الجميع للارتقاء بمنظومة العمل.

وأشار عبد العزيز للدور المهم والحيوى لمجلس الأمناء، فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها.

وجرى مناقشة مجموعة من المقترحات والقضايا المهمة التى تخص العملية التعليمية، منها تشجيع الأنشطة التربوية المختلفة وحصر مجموعة من المشكلات والمعوقات التى قد تعرقل العمل والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها على الفور.