«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-البدء في تجميع الطلع الذكري الناضج
-عزيق سطح التربة
-مكافحة سوسة النخيل لانتشارها في هذه الفترة
-الانتهاء من عمليات التكريب
-زراعة الفسائل للأصناف المرغوبة في المشاتل في المحافظات الجنوبية خصوصاً.
-يفضل التكيس للعذوق بعد التلقيح مباشرة بأكياس ورقية مثقبة- الهدف منع تطاير حبوب اللقاح بتأثير الرياح لرفع نسبة الإخصاب والتبكير في النضج وكبر حجم الثمار وزيادة نسبة العقد والحد من الإصابة بحشرة الحميرة.
-التكيس لا يقتصر على الطلع الأنثوي وإنما على الطلع الذكري للحفاظ على حبوب اللقاح من التطاير.
ثانيا: التسميد
يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية الذي لم يسمد في الشهر الماضي
ثالثا: برنامج الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر فبراير 32
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر فبراير 50
رابعا: برنامج لمكافحة
مكافحة حشرة الارضة بأحد المبيدات الموصي بها، ويمكن الاستدلال على الاصابة بوجود أنفاق داخل جريد السعف مسببة ضعف النخلة وموت الفسائل المزروعة حديثاً عند الاصابة الشديدة.