«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-البدء في تجميع الطلع الذكري الناضج

-عزيق سطح التربة

-مكافحة سوسة النخيل لانتشارها في هذه الفترة

-الانتهاء من عمليات التكريب

-زراعة الفسائل للأصناف المرغوبة في المشاتل في المحافظات الجنوبية خصوصاً.

-يفضل التكيس للعذوق بعد التلقيح مباشرة بأكياس ورقية مثقبة- الهدف منع تطاير حبوب اللقاح بتأثير الرياح لرفع نسبة الإخصاب والتبكير في النضج وكبر حجم الثمار وزيادة نسبة العقد والحد من الإصابة بحشرة الحميرة.

-التكيس لا يقتصر على الطلع الأنثوي وإنما على الطلع الذكري للحفاظ على حبوب اللقاح من التطاير.

ثانيا: التسميد

يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية الذي لم يسمد في الشهر الماضي

ثالثا: برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر فبراير 32

الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر فبراير 50

رابعا: برنامج لمكافحة

مكافحة حشرة الارضة بأحد المبيدات الموصي بها، ويمكن الاستدلال على الاصابة بوجود أنفاق داخل جريد السعف مسببة ضعف النخلة وموت الفسائل المزروعة حديثاً عند الاصابة الشديدة.