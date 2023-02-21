الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعتزم بناء المزيد من محطات الكهرباء الغازية

محطة كهرباء تعمل
محطة كهرباء تعمل بالغاز

تعتزم ألمانيا إقامة المزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والهيدروجين، في إطار مساعي الاستغناء عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية وتحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي.
 

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس الاثنين في العاصمة برلين، إن الحكومة ستطرح مناقصات لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز لإنتاج 25 جيجاوات كهرباء بهدف الانتهاء من بنائها بحلول 2030.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ألمانيا تكافح على جبهات عديدة من أجل تأمين إمدادات الطاقة النظيفة في المستقبل، حيث يحتاج أكبر اقتصاد في أوروبا إلى استبدال إمدادات الغاز الروسي مع التخلص تدريجيا من محطات الطاقة النووية بحلول منتصف أبريل المقبل.

كما تستهدف ألمانيا تقديم موعد وقف تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بنهاية العقد الحالي، للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2045.

وفي الشهر الماضي، قال جهاز تنظيم شبكات نقل الكهرباء في ألمانيا إن البلاد تحتاج لإقامة المزيد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لزيادة إنتاج الكهرباء بما يتراوح بين 17 و21 جيجاوات. في الوقت نفسه، ستكون المحطات الجديدة قادرة على العمل بالهيدروجين عندما تتوافر التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه بالكميات الاقتصادية المطلوبة،حيث تستهدف ألمانيا إنتاج كل الكهرباء من الهيدروجين بحلول 2035.

وقال هابيك "يجب بدء المناقصات خلال العام الحالي حتى تستطيع هذه المشروعات، التي ستنتج كميات كبيرة من الكهرباء والمفروض بنائها بحلول 2030 ،بدء عمليات البناء والحصول على الموافقات،.

وفي الشهر الماضي قال وزير الاقتصاد إن ألمانيا ستطرح في وقت لاحق من العام الحالي مناقصة خاصة لجذب الاستثمارات لمشروعات إقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز
 

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وائل لطفي

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