«صاحبة السعادة».. رسالة إسعاد يونس لجمهورها فى أول حلقة بعد أزمتها الصحية

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة خاصة لجمهورها في أول حلقة يتم تصويرها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا واضطرت للخضوع لجراحة لتغير عظم الحوض.

وقالت خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "لا يوجد كلام يوفي الشكر الذي حبيتوني به والحب والدعاء والمساندة والمؤازرة، وعادة لا أحضر كلام لأن كل شخص بعينه أتوجه له بالشكر والامتنان والاعتراف للجميع لوقفتكم إلى جانبي".

وأضافت: "قرأت كل رسالة وكل وتعليق لكل شخص، بالإضافة لزيارات المستشفى والبيت وأشكركم جميعًا وبكم أنا أحيا".

ووجهت نصائح لجمهورها طالبتهم فيها بالحذر والخوف على أنفسهم قائلة: "خلوا بالكم من نفسكم وصحتكم وخلوا بالكم من صعود السلم أو نزوله لأن وقعتي ليس له مبرر سوى أنني لم أخذ بالي".