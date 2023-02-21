الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«صاحبة السعادة».. رسالة إسعاد يونس لجمهورها فى أول حلقة بعد أزمتها الصحية

إسعاد يونس
إسعاد يونس

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة خاصة لجمهورها في أول حلقة يتم تصويرها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا واضطرت للخضوع لجراحة لتغير عظم الحوض.

وقالت خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "لا يوجد كلام يوفي الشكر الذي حبيتوني به والحب والدعاء والمساندة والمؤازرة، وعادة لا أحضر كلام لأن كل شخص بعينه أتوجه له بالشكر والامتنان والاعتراف للجميع لوقفتكم إلى جانبي".

وأضافت: "قرأت كل رسالة وكل وتعليق لكل شخص، بالإضافة لزيارات المستشفى والبيت وأشكركم جميعًا وبكم أنا أحيا".

ووجهت نصائح لجمهورها طالبتهم فيها بالحذر والخوف على أنفسهم قائلة: "خلوا بالكم من نفسكم وصحتكم وخلوا بالكم من صعود السلم أو نزوله لأن وقعتي ليس له مبرر سوى أنني لم أخذ بالي". 

صاحبة السعادة جراحة أول حلقة بكم أنا أحيا إسعاد يونس نصائح لجمهورها

مواد متعلقة

عودة إسعاد يونس لتصوير حلقات جديدة من برنامج صاحبة السعادة

بعد غياب 47 يومًا.. إسعاد يونس تعود من جديد لبرنامج «صاحبة السعادة»

هنا شيحة توجه رسالة لـ إسعاد يونس عقب أزمتها الصحية

«أنا رجعت الحمد لله».. تفاصيل عودة إسعاد يونس لاستئناف نشاطها الفني

«حمدلله على سلامتك يا أغلى الناس فى قلبى».. شريهان تدعم إسعاد يونس بعد أزمتها الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

تحذير لكل امرأة حامل: لا تشربى هذا الدواء

«بتول عرفة» تكشف كواليس مسرحية «تقدر»

رنا رئيس عن «أزمة منتصف العمر»: «شكراً.. أنا ناجحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية