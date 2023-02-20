الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 2.7% زيادة فى احتياطيات النقد الأجنبى خلال 2022.. والنقد الأجنبى يكفى لتغطية واردات 5.4 شهر

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

عاود رصيد مصر من النقد الأجنبى الارتفاع بنسبة 2.7% فى طريقها نحو استعادة مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، بعدما وصلت إلى 34 مليار دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بأدنى مستوياتها فى يوليو الماضى والتى بلغت أنذاك 33.1 مليار دولار.
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن حجم الاحتياطيات الدولية سجل قبل الأزمة الاقتصادية العالمية 41 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2022، قبل أن يبدأ التراجع تدريجيًا لـ 37.1 مليار دولار فى مارس وأبريل 2022، و35.5 مليار دولار فى مايو 2022، ثم 33.4 مليار دولار فى يونيو و33.1 مليار دولار فى يوليو وأغسطس، ثم عاود الارتفاع بدءًا من سبتمبر الماضى ليقفز من 33.2 مليار دولار لـ 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى.
بهذا الارتفاع الأخير فى احتياطيات النقد الأجنبى يرتفع عدد الشهور السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية من 4.5 شهر فى يوليو 2022 لـ 4.6 شهر فى أكتوبر 2022 وصولًا لـ 5.4 شهر بنهاية ديسمبر الماضى.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن توجيه مصر أكثر من 20 مليار دولار لتأمين مخزون استراتيجى من السلع الغذائية خلال 11 شهر، وجاء القمح فى المرتبة الأولى بنحو 3.7 مليار دولار، وذرة أعلاف 2.7 مليار دولار، لحوم مجمدة 1.1 مليار دولار، وفول عريض 216.6 مليار دولار.
وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تعزيز واردات القمح بنسبة 18% لتصل إلى 3.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت واردات ذرة تستخدم فى صناعة الأعلاف إلى حدود 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 158.4 مليون دولار بنسبة 6.2%.

النقد الأجنبي الاحتياطيات الدولية الأزمة الاقتصادية الشهور السلعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السلع الغذائية

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وائل لطفي

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