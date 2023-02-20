الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تطالب بدعم صغار المزارعين والمرأة المعيلة

النائبة نهى زكى
النائبة نهى زكى

أكدت نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة حيث تواجهنا تحديات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

وتساءلت نائبة التنسيقية فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين، خلال نظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية،عن سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء تداعيات التغيرات المناخية وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية والبحثية لوضع استراتيجية زراعية واضحة. 

وطالبت نهى بدعم صغار المزارعين وتوفير الإرشاد الزراعي مع ضروة إعادة العمل بالدورة الزراعية وتوفير الدعم الكامل للمزراعين و المرأة المعيلة.

على جانب آخر، قال النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن التعاونيات فى حاجة إلى منظومة متكاملة لا تقتصر  على تعديل تشريعى فقط، وذلك خلال كلمة نائب التنسيقية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء نظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وأضاف نائب التنسيقية أن هناك دراسة متكاملة يتم مناقشتها تحت قبة المجلس فى لجنة حقوق الإنسان حول النهوض بالتعاونيات وللأسف كان تمثيل وزارة الزراعة,خلال المناقشات فى اللجنة.

وتساءل النائب أكمل نجاتى عن دور الجمعيات التعاونية لدعم الفلاحين والمزارعي، مؤكدًا "لو لم نستطع الاستفادة من الموارد الموجودة لدينا سيكون لدينا مشكلة، ونحن أصحاب تجربة هامة فى التعاونيات الزراعية ويجب التعامل معها لحل مشكلات الفلاحين وما هى حوافز الدولة تجاه الزراعات التعاقدية ولتجميعية.

من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة إن موضوع التعاونيات مهتمين به ونتوقع دور ملموس للتعاونيات الزراعية فى المرحلة المقبل، وأكد وزير الزراعة على حديث النائب اكمل نجاتى قائلاً بالفعل المسألة ليست تعديل تشريعى فقط، لكن يجب الاستفادة من تجارب التعاونيات الزراعية الأخرى لدعم الزراعة التعاقدية ونعمل على الاستفادة به. 

النائبة نهى زكي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إدخال التكنولوجيا تحديات كبيرة

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وائل لطفي

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