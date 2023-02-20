رئيس «زراعة الشيوخ»: أزمة الأعلاف فى طريقها للحل

قال النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن وزارة الزراعة تتابع باستمرار أزمة الأعلاف، من خلال مجموعة الكميات الواردة واستهلاكها، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.

ولفت "الجبلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إلى أنه يوجد فجوة في بعض المحاصيل مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، كما أن فارق الأسعار أصبح كبيراً للغاية، وتوجد معادلة سعرية ما بين ما يتم تصديره وما يتم استيراده، وهناك محاولة لإحداث توازن بينهما.

وأشار إلى أنه جرى الإفراج، أمس، عن 11 ألف طن، وهناك خطة وضعتها الوزارة مع البنك المركزي بسرعة الإفراجات عن شحنات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف اللازمة بالنسبة للدواجن.

وأكد أنه يتم التركيز على الخطط الواضحة المباشرة، بعد وجود نقص في الأعلاف التي وصلت في حدود 40% من احتياجات السوق، لذا يتم سد الفجوة، من خلال استيراد الأعلاف أو الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وهذا دور البنك المركزي مع وزارة الزراعة.