الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى عن إرسال مساعدات لسوريا وتركيا من العريش: «أرضنا بأمان»

سيناء أصبحت خالية
سيناء أصبحت خالية من الإرهاب

علق الإعلامي أحمد موسى، على إرسال مصر قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية لدولتي سوريا وتركيا من ميناء العريش، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنها رسالة تؤكد أن مصر تعيش حالة استقرار وأمان.

سيناء أصبحت خالية من الإرهاب

وأضاف “موسى”، خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم إرسال المساعدات المصرية إلى تركيا وسوريا من ميناء العريش بعد تجهيزه وإعداده على مستوى عال، كما أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب الآن، وبدأت عملية التنمية من أرض الفيروز. 

وتابع، أن الطريق الدولي الساحلي كان الإرهابيون يقيمون عليه كمائن للهجوم وأخذ ما تملك القوافل التي تمر بهذا الطريق. 

أحمد موسى مساعدات سوريا تركيا العريش ميناء العريش حالة استقرار

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