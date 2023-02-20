إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

طالبت إدارة الفندق الذي يتواجد فيه النجم محمد رمضان بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية جميع النزلاء بالمغادرة، بعد تعرض عدد من الدول العربية منذ قليل لهزة أرضية؛ حرصا منها على سلامتهم.

ونشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو له من داخل غرفته بالفندق ومطالبة إدارته من النزلاء بإخلائه فورًا والخروج منه حرصًا على سلامتهم، وعلق على الفيديو قائلا: "ربنا يستر.. الجري نص الجدعنة".

وفي سياق متصل يشارك النجم محمد رمضان في الماراثون الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" والذي يمتلك خلال أحداثه مجموعة شركات تسمى بـ"العمدة جروب"، وهو متزوج من كل من الفنانة مى كساب، ومنة فضالى، وإيمان العاصى، وزينة، وتدور قصة المسلسل في حي السيدة زينب، ويتم معظم تصوير المشاهد بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعد مسلسل جعفر العمدة التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي ويعود الثنائي للتعاون من جديد بعد غيابهما خلال العامين الماضيين من خلال مسلسل "العمدة" الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ومسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وتعاقد الفنان القدير إحسان الترك الأيام الماضية على المشاركة ضمن أبطال مسلسل "العمدة"، بعد تصريحاته الأخيرة حول بيع مقتنيات منزله من أجل القدرة على كسب المال وعدم طلبه؛ للمشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.