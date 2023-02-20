الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: الاتحاد الأوروبى ليس لديه أسس قانونية لإدراج الحرس الثورى كمنظمة إرهابية

الحرس الثوري
الحرس الثوري

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن خبراء قانونيين في الاتحاد الأوروبي، أعلنوا أن التكتل ليس لديه حالياً الأسس القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وفقًا لتصريحات نقلتها "رويترز".

«وول ستريت جورنال»: أمريكا تدرس إرسال أسلحة صادرتها من إيران لأوكرانيا

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما صادرته من إيران إلى أوكرانيا. 

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الأسلحة التي تدرس أمريكا إرسالها لأوكرانيا صودرت قبل أن تصل للحوثيين.

وفي سياق متصل، تقدم الجنرال مارك ميلي، بخالص التعازي للشعبين التركي والسوري على حادث الزلزال الجلل والذي أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا.

وحرص الجنرال مارك ميلي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، على تقديم الشكر لوزير الدفاع الأوكراني ونائب رئيس الأركان لتوليهم قيادة القوات العسكرية الأوكرانية بكل شجاعة وبسالة.

وأضاف أن أوكرانيا حققت الكثير من النتائج الإيجابية بميدان المعركة ضد القوات الروسية، مؤكدًا أن أوكرانيا أثبتت أنها ليست هدفًا سهل المنال.

دعم الناتو 

وأشار إلى أن المؤسسات العسكرية الروسية تدفع الآن ثمنًا غاليًا نتيجة هذا الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وذكر "ميلي" أن حلف الناتو سيظل مستمرًا في تدريب القوات الأوكرانية للصمود أمام روسيا، إضافة إلى تقديم كافة المعدات العسكرية الحديثة للقوات الأوكرانية.

إيران تنفى تخصيب اليورانيوم بنسبة تتخطى 60%

ونفت إيران، تقارير صحفية تفيد باكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يورانيوم مخصبًا بنسبة 84%، وهو أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأحد، عن أنها تجري محادثات مع إيران بعدما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدرين دبلوماسيين اكتشاف مفتشين مستويات تخصيب أدنى بقليل من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

أنالينا بيربوك الخارجية الألمانية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خارجية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي بروكسل منظمة ارهابية

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