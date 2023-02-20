الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعتمد لوحات تدقيق الكتل العمرانية بمركز دراو

جريدة الدستور

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة دراو بإجمالى 51 كتلة عمرانية تشمل المستويات الإدارية التى تتضمن مدينة دراو والقرى والنجوع والتوابع، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى "حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابل. 

جاء ذلك استكمالاً لجهود محافظة أسوان فى مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والسيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، وأيضًا المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وكمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو. 

وكشف المحافظ أن مركز دراو هو ثالث مركز على مستوى المحافظة بعد مركز أسوان ونصر النوبة حيث تم الانتهاء من تدقيق التجمعات العمرانية له بكافة مستوياته (مدينة - قرية – توابع )، ووفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم اعتماده منذ أكثر من عام، حيث يتم تنفيذ ذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو والمعنيين بالوحدة المحلية، وكذا الجهات المختصة بمديرية الزراعة وحماية الأراضى. 

وكلف عطية إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها، وإنهاء باقى مراكز المحافظة فى أقرب وقت ممكن، مع تقديم الشكر لجميع أعضاء اللجنة المختصة.

أسوان الأحوزة العمرانية التجمعات العمرانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان هيئة التخطيط العمراني مجتمعات عمرانية

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