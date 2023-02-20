الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ3 قرى

جريدة الدستور

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية التحية والتقدير للعمال في مواقع العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك لاستمرارهم في أداء العمل على مدار اليوم من أجل إنجاز المشروعات على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى سندبسط، دهتورة ونهطاي بحضور نجوى العشيري السكرتير العام إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية سندبسط حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 59% كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري ومركز التأهيل الاجتماعي إلى جانب تفقد محطة مياه الشرب ونقطة الشرطة، واختتمت الجولة في سندبسط بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومي والذي سيوفر مقرات لـ(المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

كما تفقد المحافظ في نهطاي، مركز تنمية الأسرة والذي قارب على الانتهاء بنسبة 97 % كما تفقد مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي والتي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم والذي يضم 83 مدرسة تم إنشاؤها وتطويرها في مشروعات المبادرة.

في السياق، تفقد رحمي عدد من مشروعات المبادرة داخل قرية دهتورة بدأت بتفقد وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الاجتماعية واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب والذي يتم إنشائه لخدمة أهالي القرية.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى دهتورة ونهطاي وسندبسط أعمال إنشاء التأهيل الاجتماعى التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة طارق رحمي محافظ الغربية الشئون الاجتماعية

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