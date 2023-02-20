الخطيب: مستشفى القلب فى أسوان يمنح الأمل ويخفف آلام المرضى

أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن مستشفى القلب في أسوان يمنح الأمل ‏للمرضى، وأنه بالجهد والانتماء والإخلاص لبلدنا مصر وإيماننا بالرسالة الإنسانية ‏نستطيع تخطي الصعاب من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل المصريين.‏

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم وفد الأهلي، الذي ضم إلى جانب محمود الخطيب كلًا من العامري فاروق ‏نائب رئيس النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، لمستشفى القلب بمحافظة أسوان.‏

وقال الخطيب إن اللحظات التي شعر بها خلال تواجده في المستشفى لا توصف، ‏حيث سبق أن حضر الافتتاح الخاص به، واليوم في زيارة للصرح الطبي الكبير الذي طالما أسهم في علاج المصريين والتخفيف من آلامهم.‏

وأشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى ومساهمته في علاج مرضى ‏القلب، مؤكدًا تقديره الكامل للبروفيسور مجدي يعقوب، الذي سعد بلقائه وكل العاملين ‏بمستشفى القلب خلال الزيارة.‏

وكان في استقبال وفد الأهلي بمستشفى أسوان للقلب البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب، ‏المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، التي تقوم بدور كبير في علاج مرضى القلب.

مجدي يعقوب: الأهلي يستحق التحية لدوره المجتمعي

وعبر البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، عن سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب ووفد ‏النادي لـ«مؤسسة مجدي يعقوب للقلب» بمحافظة أسوان، التي جرت مساء اليوم، وأكد ‏أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي لخدمة الشعب المصري، وأن ‏خدمة الناس والمجتمع هي سر الحياة، وأن النادي الأهلي يستحق التحية لدوره الرائد في هذا ‏المجال.‏

وقال يعقوب: «شرف كبير لنا وجود النادي الأهلي الذي نعزه ونحبه ‏بمستشفى القلب، الذي يمثل شعورًا نبيلًا ورسالة تحفيز للشعب المصري الذي يستفيد من ‏الخدمات الطبية للمؤسسة».‏

وواصل: «النادي الأهلي هو رمز للصحة والرياضة والشعب، وكلنا ‏نفخر به، ووجودهم أمر رائع ومصدر فخر، وزيارته اليوم لمركز مجدي يعقوب للقلب ‏خطوة للعمل بين الطرفين لما فيه مصلحة مصر والشعب المصري العظيم».

واختتم البروفيسور مجدي يعقوب كلمته بالحديث عن العلاقة التي تربطه بالكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي، قائلًا: «أعتز جدًّا بالعلاقة التي تجمعني مع الخطيب، الذي أعلم جيدًا من ‏هو وما قدمه في الماضي وما زال يقدمه، هناك شعور متبادل يجمعنا». ‏