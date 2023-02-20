الخطيب: مستشفى القلب فى أسوان يمنح الأمل ويخفف آلام المرضى
أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن مستشفى القلب في أسوان يمنح الأمل للمرضى، وأنه بالجهد والانتماء والإخلاص لبلدنا مصر وإيماننا بالرسالة الإنسانية نستطيع تخطي الصعاب من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل المصريين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم وفد الأهلي، الذي ضم إلى جانب محمود الخطيب كلًا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، لمستشفى القلب بمحافظة أسوان.
وقال الخطيب إن اللحظات التي شعر بها خلال تواجده في المستشفى لا توصف، حيث سبق أن حضر الافتتاح الخاص به، واليوم في زيارة للصرح الطبي الكبير الذي طالما أسهم في علاج المصريين والتخفيف من آلامهم.
وأشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى ومساهمته في علاج مرضى القلب، مؤكدًا تقديره الكامل للبروفيسور مجدي يعقوب، الذي سعد بلقائه وكل العاملين بمستشفى القلب خلال الزيارة.
وكان في استقبال وفد الأهلي بمستشفى أسوان للقلب البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، التي تقوم بدور كبير في علاج مرضى القلب.
مجدي يعقوب: الأهلي يستحق التحية لدوره المجتمعي
وعبر البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، عن سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب ووفد النادي لـ«مؤسسة مجدي يعقوب للقلب» بمحافظة أسوان، التي جرت مساء اليوم، وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي لخدمة الشعب المصري، وأن خدمة الناس والمجتمع هي سر الحياة، وأن النادي الأهلي يستحق التحية لدوره الرائد في هذا المجال.
وقال يعقوب: «شرف كبير لنا وجود النادي الأهلي الذي نعزه ونحبه بمستشفى القلب، الذي يمثل شعورًا نبيلًا ورسالة تحفيز للشعب المصري الذي يستفيد من الخدمات الطبية للمؤسسة».
وواصل: «النادي الأهلي هو رمز للصحة والرياضة والشعب، وكلنا نفخر به، ووجودهم أمر رائع ومصدر فخر، وزيارته اليوم لمركز مجدي يعقوب للقلب خطوة للعمل بين الطرفين لما فيه مصلحة مصر والشعب المصري العظيم».
واختتم البروفيسور مجدي يعقوب كلمته بالحديث عن العلاقة التي تربطه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قائلًا: «أعتز جدًّا بالعلاقة التي تجمعني مع الخطيب، الذي أعلم جيدًا من هو وما قدمه في الماضي وما زال يقدمه، هناك شعور متبادل يجمعنا».