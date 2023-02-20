«شوارع لها تاريخ».. محاضرات وورش حكي بـ«ثقافة بني سويف»

نظم بيت ثقافة أبو سليم، التابع لمديرية الثقافة ببني سويف، محاضرة بعنوان "شوارع لها تاريخ" ألقتها منصورة عبد الجواد، ضمن أنشطة رفع الوعي التاريخي والأثري، وتناولت فيها تاريخ أقدم شوارع مصر الرئيسية ولماذا سميت بهذا الاسم مثل شارع صلاح سالم وهو من أطول شوارع القاهرة ويمر بثلاثة أحياء، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى صلاح سالم أحد ضباط ثورة يوليو، وشارع مكرم عبيد نسبة لمكرم عبيد باشا وهو سياسي ومفكر ومن أحد رموز الحركة الوطنية في مصر.

جاءت تلك المحاضرة ضمن فعاليات ثقافية وفنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة والتابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث قدم قصر ثقافة بني سويف عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، واستقبلت مكتبة الطفل بالقصر زيارة مدرسة الهلال، تضمنت عرض مسرح عرائس قفازات للأطفال، ومسابقات فنية، وقراءة قصص، فيما عقدت مكتبة النادي الرياضي "الحكاء" حول التسامح مع الآخرين تناول خلالها أن التسامح ليس تنازلا عن الحقوق بالذل والمهانة بل هو نابع من صفاء القلوب، فالتسامح هو التماس العذر للمخطئ والبحث عن أسباب الخطأ وهو صفه العظماء والأقوياء، وعقدت بمكتبة سمسطا، وبيت ثقافة إهناسيا المدينة، وبيت ثقافة الفشن، أمسيات شعرية لشعراء نوادي الأدب.

ونظم بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة حول "الزيادة السكانية وخطرها على المجتمع" لممدوح عوض، وعقدت محاضرة بعنوان "ليلة الإسراء والمعراج"، ألقاها فضيلة الشيخ محمد محمد أبو سريع، وعقدت مكتبة أبوصير الملق ورشة حكي حول قصة الغزالة الصغيرة تأليف سحر الصادق.

كذلك ناقشت مكتبة الحي الثاني شرق النيل كتابا بعنوان "ماذا تعلم عن الطاقة الشمسية" تأليف د. سمير محمد والي، وكتابا بعنوان "علماء العرب ابن سينا" للمؤلف محمد كمال، وقدمت مكتبة طنسا بني مالو حلقة نقاشية عن الوحدة الوطنية وذلك بالمعهد الدينى بقرية بنى قاسم، ألقتها إسراء منتصر، وأعدت مكتبة "دلاص" ورشة فنية تشكيل بالطين الأسواني.