خبير تكنولوجي يكشف أهمية العلامة الزرقاء بـ«فيس بوك»

قال إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العلامة الزرقاء على موقع فيس بوك أو إنستجرام، تكون للنجوم والشخصيات الشهيرة والعامة وهي بمثابة توثيق للحساب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن توثيق الحساب له مميزات من حيث الحماية، وكذلك قوة الانتشار للمنشورات بخلاف الحساب العادي.

وتابع، أن شركة فيس بوك، أعلنت عن دفع اشتراك شهري يصل إلى 15 دولار قيمة توثيق الحساب، والذي يتم من خلال صورة البطاقة الشخصية.

وأوضح أن فيس بوك، يستخدمه 2 مليار شخص، و3 مليارات على إنستجرام، ولو دفع الجميع قيمة الاشتراك فإنه سيدر أموالا كبيرة للشركة خاصة أن “ميتا” يعمل بها 11 ألف موظف.