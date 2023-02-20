الفائزون بجائزة الطيب صالح و تغطية خاصة لـ«الإسكندرية للفيلم القصير» فى العدد الجديد من «القاهرة»

يصدر العدد الجديد من جريدة «القاهرة»؛ التابعة لوزارة الثقافة المصرية برئاسة تحرير زين العابدين خيرى؛ متضمناً أحاديث مع الكتاب المصريين الخمسة الفائزين بجائزة «الطيب صالح للإبداعي الكتابي» د. أحمد الصغير، د. أسماء عواد، أميمة عز الدين، عادل سعد، وعلياء هيكل، وتأتى لوحة الغلاف للفنانة سعاد عبد الرسول بعنوان «ليلى» من معرض أطلس بجاليري مصر.

وتستعرض «القاهرة» عددًا من الكتب الصادرة حديثًا وهي: «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» لد. جيهان زكي، و«التجريب في القصة القصيرة.. دراسة في قصة يوسف الشاروني» لـ د. هيثم الحاج علي، و«أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» لكريم جمال، و«أساليب السرد في الرواية الأفريقية» لد. محمد السيد إسماعيل.

وفي صفحة «رؤى»، يكتب د. سيد ضيف الله «المنهج فوبيا وصوت الناقد» عن كتاب «5x5.. أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر» لمدحت صفوت، فيما يكتب د. رضا عبد الرحيم «غياب وحضور الشخصية القبطية في كتابات نجيب محفوظ» عن كتاب «وجوه شهريار» لفتحي عبد السميع. ويكتب الفنان مصطفى رحمة: «الفن وإعادة تشكيل الواقع»، ويكتب الإعلامي فهمي عمر: «أعياد قصب السكر في صعيد مصر».

وفي صفحة «إبداع»، نقرأ قصصًا قصيرة لكل من: أحمد الخميسي بعنوان: «لحظة حب»، وياسر جمعة بعنوان: «كمن يبحث عن ذاته»، وإبراهيم محمد عامر بعنوان: «عجوز وليل». وقصيدة بعنوان «سكر خفيف البن» لحمدي حسين، وقصيدة «مستعمرة الحب والجذام» لرضا أحمد.

وفي صفحة «الفن التشكيلي»، تكتب الناقدة فاطمة علي عن الفنانة ميرفت السويفي، رئيس سمبوزيوم الخزف الدولي في دورته السابعة: «تقدم تركيبات الخزف النحتي كغضاريف الأرض وعظامها»، ونقرأ عن معرض الفنان علي الروبي بالهناجر: «تلازمية الخيال والأسطورة في المعرض الاستيعادي للفنان علي الروبي». بالإضافة إلى أجندة خاصة تضم كافة فعاليات المشهد التشكيلي في مصر على مدار الأسبوع.

وعلى صفحات الفن، تغطية خاصة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة، تضم كافة المعلومات عن المكرمين، وحوار مع موني محمود، المدير الفني للمهرجان، الذي يؤكد: «المهرجان جماهيري شعبي وليس للنخبة والمتخصصين»، بالإضافة إلى حوارات مع صناع السينما المشاركين في «الماستر كلاس» والورش السينمائية، وهم: مهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف، المخرج محمد ياسين، المخرج خالد الحجر، والمخرجة نيفين شلبي.

وتتساءل «القاهرة»: هل تفتح دور العرض السينمائية في مصر ذراعيها للأفلام العربية؟، وحوارت خاصة مع صناع الفيلم السعودي «الهامور ح.ع»، بعد عرضه في سينمات القاهرة، وهم: المخرج عبدالإله القرشي، والموسيقار هشام نزيه، والفنانون: فاطمة البنوي، وخيرية أبولبن، وفهد القحطاني.

كما تطرح «القاهرة» التساؤل: لماذا يغيب أبطال العرب الخارقون عن الشاشة؟، بينما يكتب الناقد رامي المتولي: «الأبطال الخارقون.. نموذج النجاح الذي صنعته هوليوود».

وعن افتتاح برليناله 73، يكتب الناقد أحمد شوقي: «السياسة تتفوق على السينما.. وفيلم الافتتاح يصلح ما أفسده الحفل»، فيما يودع الناقد أسامة عبد الفتاح المخرج الإسباني الكبير كارلوس ساورا: «غياب كبير السحرة». ويتساءل الناقد الموسيقي محمد عطية: «هل يبشر عام 2023 بثورة جديدة في سوق الغناء المصري؟

وفي الصفحة الأخيرة نقرأ: «العلمين الجديدة من حقل ألغام لمدينة الأحلام»، بالإضافة إلى أجندة «القاهرة» الأسبوعية التي تضم كافة الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الأسبوع.