بروتوكول تعاون لتطوير 50 دار حضانة في الوادي الجديد

أكّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه في إطار التنسيق المشترك تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ لتطوير 50 قاعة حضانة أطفال بمراكز المحافظة، بمشاركة 17 جمعية أهلية في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن.

وأشار محمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي، إلى أن عملية التطوير تشمل التطوير الإنشائي واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب والمُعينات التعليمية للأطفال.

وشهد توقيع البروتوكول سيد محمود، سكرتير عام المحافظة وممثلي البرنامج القومي للطفولة، ومؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية.