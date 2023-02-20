الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بروتوكول تعاون لتطوير 50 دار حضانة في الوادي الجديد

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

أكّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه في إطار التنسيق المشترك تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ لتطوير 50 قاعة حضانة أطفال بمراكز المحافظة، بمشاركة 17 جمعية أهلية في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن.

وأشار محمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي، إلى أن عملية التطوير تشمل التطوير الإنشائي واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب والمُعينات التعليمية للأطفال.

وشهد توقيع البروتوكول سيد محمود، سكرتير عام المحافظة وممثلي البرنامج القومي للطفولة، ومؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية.

محافظ الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة مصر الخير مديرية التضامن الإجتماعي البرنامج القومى لتنمية الطفولة

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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