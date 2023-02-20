الاتحاد يخطف فوزا قاتلا أمام الداخلية ويصعد للمربع الذهبى

حقق فريق الاتحاد السكندري انتصارًا قاتلًا على حساب الداخلية بفوزه عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ستاد السويس الجديد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع محمود علاء تسجيل هدف التقدم لـ الاتحاد في الدقيقة 25، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إبراهيم حسن ببراعة من الجهة اليمنى.

واحتسب محمد الحنفي حكم المباراة، ركلة جزاء لفريق الداخلية بداعي لمس محمود علاء الكرة بيده في الدقيقة 32.

وقام الحنفي بإلغاء احتساب ركلة الجزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكاد مابولولو يسجل هدفًا ثانيًا لـ الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من إبراهيم حسن من اليمين، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني، كاد كريستوفر جون أن يسجل هدف التعادل لـ الداخلية في الدقيقة 52، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها سمير فكري من اليسار، لكن المهدي سليمان تصدى لتسديدته ببراعة.

واستطاع كريستوفر جون تسجيل الهدف الأول لـ الداخلية في الدقيقة 69 من متابعة لرمية تماس من الجهة اليمنى، ليقوم باستلام الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديد الكرة، لترتطم بأحد لاعبي الاتحاد وتدخل الشباك.

وخرج محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري مُصابًا في الدقيقة 80.

وقبل اتجاه المباراة للتعادل، استطاع أحمد عيد تسجيل هدف الانتصار لـ الاتحاد في الدقيقة 95 عندما استلم الكرة من مابولولو، ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، وتسكن شباك الداخلية، مهديًا فريقه نقاط اللقاء الثلاث.

انتصار الاتحاد رفع رصيدهم لـ 33 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وغاب عن الاتحاد السكندري كل من أوستن أموتو وخالد الغندور وعمار حمدي بسبب الإصابة وهشام صلاح للإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام أسوان وخالد صبحي لحصوله على ثلاثة إنذارات.

وأدار المباراة محمد الحنفي ويساعده محمد زكي ومحمد السيد ومعهم محمود رشدي حما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.