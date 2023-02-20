ضبط 4 سائقين يقودون مركبات توك توك على دائرى الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط (4 سائقين مركبات "توك توك"- مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية) لقيامهم بقيادة مركبات "توك توك" دون ترخيص والسير برعونة والقيام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.