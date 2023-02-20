الاتحاد الأوروبى ينشر مراقبين على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

بدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين نشر بعثة مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتَين السوفياتيّتين السابقتَين في القوقاز واللتين تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عامًا السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

ولا يزال خطر التصعيد مرتفعًا في هذا الجيب الأذربيجاني الذي تقطنه غالبية أرمينية، على الرغم من التقدّم الذي أحرز أخيرًا في محادثات السلام بين باكو ويريفان وتكثيف الجهود الغربية للتوصل الى تسوية سلمية في المنطقة التي تعتبرها روسيا جزءًا من منطقة نفوذها التقليدية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنّ "الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم بعثة مدنية في أرمينيا"، موضحًا أنّه سينشر مراقبوه لمدة سنتين على الجهة الأرمينية من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضح المصدر أنّ البعثة المؤلّفة من نحو مئة عضو "مدنيين فقط"، ستضمّ بناء على طلب يريفان "50 مراقبًا غير مسلّح" خصوصًا، وستهدف إلى "المساهمة في الاستقرار في المناطق الحدودية لأرمينيا".

من جهته، قال الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان الإثنين على تويتر، إنه "ممتنّ للغاية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لإظهار هذا التضامن القوي مع أرمينيا"، معربًا عن اعتقاده أنّ البعثة "ستؤدي دورًا في وقف التصعيد" وستساعد في "تحقيق السلام في المنطقة".

وكانت يريفان قد اتهمت باكو أخيرًا بالرغبة في تنفيذ "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ عبر إجبار الأرمن الذين يعيشون هناك على مغادرة هذه المنطقة.

ويشهد إقليم قره باغ منذ منتصف ديسمبر إغلاقًا لمحور حيوي لايصال الإمدادات اليه.

وأعلن رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان الخميس عن أنّ أرمينيا سلّمت أذربيجان مشروع معاهدة سلام تهدف إلى إنهاء الصراع بين الدولتين المتجاورتين. وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف السبت إنّ باكو "تدرس" هذه المقترحات، وذلك بعد لقاء مع باشينيان في ميونيخ وصفه بـ"البنّاء".

واندلع نزاع بداية تسعينيات القرن الماضي بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وأسفر النزاع الأول عن ثلاثين ألف قتيل وانتهى بانتصار أرمينيا. لكن أذربيجان انتصرت في حرب ثانية في خريف 2020 خلفت نحو 6500 قتيل وأتاحت لها استعادة مساحات كبيرة من الأراضي.