اتهامات بالسرقة وطعنة نافذة.. أول صور لضحية حارس جراچ حلوان

حصلت “الدستور” على الصور الأولى لسائق "التوك توك" سقط ضحيًة لمشاجرة نشبت بينه وصاحب جراج بحلوان.

المجني عليه يدعى «إبراهيم» ويبلغ من العمر 19 عامًا، ويعمل سائق توك توك بمنطقة حلوان، وتبين من التحريات أن المتهم سدد له طعنة نافذة بالصدر لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط متوفي بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "مسعود ت.م.د" 46 سنة، حارس جراچ بأرض البودرة كفر العلو مصاب بجروح بفروة الرأس ومحجوز بمستشفى حلوان العام تحت الملاحظة وله معلومات جنائية وإبراهيم علي 19 سنة سائق ومقيم في عرب البراوي، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسري وتم نقله لمستشفى النصر.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين، بعد أن وجه المجني عليه للمتهم سرقة “توك توك” خاص به وفي عهدته كحارس جراج عندما قام بركنه بالجراچ حراسته وعند توجهه لاستقلاله فوجئ بعدم تواجده وتعهد عدة مرات بإرجاعه أو تسديد قيمته، وصباح اليوم وحال قيام الطرف الثاني «المتوفى» بمطالبة الأول بإرجاع التوكتوك أو دفع قيمته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الأول ووفاة الثاني.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.