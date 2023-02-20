الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعامل وشقيقته بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، عامل وشقيقته “ربة منزل”، بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته ونقوده وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ و تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

عامل ربة منزل تهديد السلاح قسم جرجا المستشار وليد سيد الأمير الطريق العام

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