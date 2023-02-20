الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قائمة وظائف القوى العاملة 2023 المتاحة وكيفية التقديم لها

وظائف
وظائف

تصدر نشرة وظائف القوى العاملة بصفة دورية والتي تنشر فرص عمل بالقطاع الخاص بجميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدرت القوى العاملة منذ عدة أيام النشرة الجديدة التي تحتوى على وظائف القوى العاملة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.

وتعرض “الدستور” في السطور التالية التفاصيل الكاملة.

رابط وظائف القوى العاملة 

يستطيع المواطنون الاطلاع على وظائف القوى العاملة 2023، من خلال الدخول عبر الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

ويمكن الاطلاع على هذه الوظائف كل 15 يوميًا حيث تحديث الوزارة وظائفها ، وحسب النشرة الأخيرة، وفرت القوى العاملة 3863  وظيفة جديدة  توفر تأمين صحى واجتماعي بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه وذلك في 52 شركة من شركات القطاع الخاص في 14 محافظة.

وعملت وزارة القوى العاملة على  تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الوظائف السابقة وذلك التزاما بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ومن بين وظائف وزارة القوى العاملة 2023.

وظائف القوى العاملة 2023

رابط التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة في 13 محافظة

ويستطيع ذوي الهمم التقديم على الوظائف التالية خلال شهري فبراير ومارس: 

  • موظفون إداريون.
  • مندوبون تأمينات.
  • محاسبون.
  • مدخلون بيانات.
  • أخصائيون تنمية.
  • عمال نظافة.
  • عمال بوفيه.
  • عمال فنادق.

التقديم لوظائف القوى العاملة 

يستطيع أى مواطن التقدم لوظائف القوى العاملة من التقدم لمقر الوزارة أو المديريات التابعة للوزارة في المحافظات، او مكاتب العمل التابعة للمديريات.

أو يمكن التقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة بالضغط على الرابط التالي من هنا، ثم إنشاء حساب ، ثم تحديد الوظيفة المطلوب التقدم إليها وكتابة كافة البيانات الموجودة أمامك، وتعمل القوى العاملة على  إلى إسال طلبات راغبي العمل إلى الشركات المعلنة عن هذه الفرص.

القوى العاملة وظائف القوى العاملة رابط وظائف القوى العاملة التقديم لوظائف القوى العاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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