الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يشيد بالمنصة التفاعلية لوزارة التعليم العالى

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الوزارة حريصة على التفاعل والتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج من أجل تنفيذ الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة لديها العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، والتي تهدف من خلالها إلى الاستمرار في تعزيز علاقات العمل، وضخ عِمالة مُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

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وأشاد الوزير بالمنصة التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرحبًا بالتعاون لتقديم خدمات التأهيل المهني والتدريب الوظيفي، مشيرًا إلى أن هذه المنصة سوف تستفيد منها سوق العمل من خلال دورها في عرض البيانات الخاصة باحتياجات الشباب لسوق العمل، ورصد ملامح ذلك السوق.

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جاء ذلك خلال كلمة للوزير شحاتة أثناء  حضوره مساء اليوم، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون خاص ببرنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى دعم المسار المهني للطلاب من أجل ربط أفضل بسوق العمل، بحضور د. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بمصر، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حيث يأتي ذلك البروتوكول في ظل ما تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دور أساسي وجوهري في بناء ودعم اقتصاد المعرفة وربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

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وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة تضع كل إمكانياتها خاصة في مجال التدريب من أجل التشغيل، تحت أمر أطراف هذا البروتوكول، لدعم المسار المهني للطلاب وتعزيز مهاراتهم، خاصة أن هذا البروتوكول، وما يحتويه من بنود تتوافق بشكل مباشر مع توجهات وأهدف وخطط وزارة القوى العاملة المتجهة نحو ربط مناهج التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وخطتها التدريبية التي تنفذها من خلال أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، والتي تعمل كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك مبادرة «مهنتك مستقبلك».

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وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزارة القوى العاملة ع مالة م دربة سوق العمل التعليم العالي

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