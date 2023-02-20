الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقى نظيرها الأوزباكستانى لبحث سبل التعاون المشترك

صورة اللقاء
صورة اللقاء

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نزاربيكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة بدولة أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.

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وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها الأوزبكستاني، وأكدت عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، التي تحرص وزارة الثقافة المصرية على توطيدها من خلال عقد اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي بين البلدين لإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

ودعت، الدكتورة نيفين الكيلاني، الجانب الأوزبكستاني للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية والموسيقية التي تنظمها وزارة الثقافة بمصر.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة الأوزباكستاني، أن الشعب الأوزباكي يهتم بالتراث والثقافة المصرية، ويولي اهتمامًا خاصًا بالفنون والموسيقى، ولفت إلى ضرورة وجود تعاون مؤسسي في مجالات التدريب والتعليم لفنون العزف والموسيقي والبالية.

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ووجه أحمدوفيتش الدعوة للجانب المصري، للمشاركة بالدورة المقبلة من مهرجان" بخاري" الفني والذي يقام بأوزبكستان مايو المقبل.

يأتي اللقاء في إطار الزيارة الأولى التي يقوم بها شوكت ميرضيائيف، رئيس دولة أوزبكستان لمصر، برفقة وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نزاربيكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة بدولة أوزبكستان دولة أوزبكستان الدكتورة إيمان نجم

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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