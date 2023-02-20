الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 حالات بناء مخالف في المنزلة والسنبلاوين وطلخا

ازاله البناء المخالف
ازاله البناء المخالف

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 وتابع محافظ الدقهلية تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنزلة والسنبلاوين وطلخا،  لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف. 

وأوضح  السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية مخالفة لصب أعمدة خرسانية للدور الثالث العلوي، ويقام المبني بدون ترخيص بنطاق المدينة، وتم إزالة المخالفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
و قال أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف لأحد المواطنين من ناحية الحصاينه، داخل الحيز العمراني على مساحة 7 أمتار طول وبارتفاع 2 متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

من جهته قال محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا أنه تم متابعة تنفيذ الازالة الفورية لأعمال بناء مخالف بالدور الثامن العلوى يقام بدون ترخيص، ولتجاوز قيود الارتفاع على مساحة 160 متر مربع بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

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Screenshot_20230220-140657
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الأراضي الزراعية البناء المخالف

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