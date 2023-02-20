الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التأديبية» تلغي عقوبة أستاذة جامعية أضافوا قرضا بحسابها عنوة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار جامعة القاهرة المتضمن معاقبة أستاذة جامعية بعقوبة التنبيه ، لما نُسب إليها التشهير بأحد البنوك الشهيرة ، في جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس ، وجاء إلغاء المحكمة لعقابها بعد ثبوت إدراج قرض في حسابها مقدراه ٤٠٤ ألف جنيه دون علمها بهذا القرض .. حمل الطعن رقم 97 لسنة 56 ق.

وثبت للمحكمة ، أن المخالفة المنسوبة للطاعنة حسبما نسبتها إليها الجامعة المطعون ضدها إنما تتمثل في قيامها بالتشهير بأحد البنوك الشهيرة فرع جامعة القاهرة ، عبر جروب الواتس أب الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتبين قيام الطاعنة بتحرير محضر إداري بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 7911 لسنة 2021 بتاريخ 31/11/2021 تتهم فيه البنك بإدراج قرض في حسابها مقداره 404,000 ألف جنيه دون توقيعها علي أية أوراق تخص هذا القرض .

وأن موظفي البنك رفضوا إطلاعها علي الأوراق التي تثبت توقيعها علي مستندات هذا القرض وقامت بتوجيه إتهام لمسئولي البنك بالتلاعب في حسابها لدي البنك .

الأمر الذي يشير الي وجود خلاف قانوني بين الطاعنة والبنك بشأن إدراج مبلغ القرض المشار إليه ، والتي تتنصل منه الطاعنة مقررة بأنها لم تقم بتوقيع أية أوراق تثبت تقدمها بطلب للحصول علي هذا القرض ، ثم قامت بالتقدم بطلب لإغلاقه وتسوية المديونية المستحقة عليها، وبالتالي فإن ما دونته الطاعنة عبر جروب الواتس أب الخاص ببعض أعضاء هيئة التدريس ، ما هو سرد للواقعة التي حدثت معها ، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تشهيراً بالبنك، دون مقتضي ، سيما وأن هناك نزاع قانوني قائم بالفعل بين الطاعنة والبنك ، حول هذا الأمر، سيما وأن الأوراق قد أجدبت عن ما يفيد عدم صحة ما قررته الطاعنة بشأن مبلغ القرض محل الخلاف. 

ولم تر المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية ، ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا بعقوبة التنبيه ، فإنه يكون صادراً مفتقراً لصحيح أسبابه من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه .

التشهير ببنك أستاذة جامعية التأديبية المحكمة التأديبية جامعة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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