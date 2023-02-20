المشدد 3 سنوات لعاطل ابتز فتاة بنشر صورها للحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة

قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عاطل السجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بابتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 31780 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة المقيدة برقم 2539 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غربي، وتامر محمد الفنجري، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.

كشف أمر الإحالة الخاص أن المتهم “محمد ا” عاطل، لأنه في غضون شهر يونيو 2022، هدد المتهم المجني عليها "و ا "، كتابة بإفشاء أمور محدثة بالشرف وهي محادثات إلكترونية دارت فيما بينهما، وعدد من الصور الخاصة بها استحصل عليها سلفا، وكان التهديد مصحوبا بتكليفه لها بإرسال له مبالغ مالية في مقابل عدم نشر تلك الصور والمحادثات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بتهديدها بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لها ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بغير رضاها والتقط بجهاز إلكتروني صورتها في مكان خاص هو محل المجني عليها.