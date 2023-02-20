«ثقافة الإسماعيلية» تناقش ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة

تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية.

حيث يقيم بيت ثقافة أبو صوير، محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة"، وأوضح رامي عبد الوهاب، خبير ريادة الأعمال، تعريف ريادة الأعمال ومكونات مشروع ريادة الأعمال وكيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ناجح ومقومات تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال والصفات الواجب توفرها فى ريادة الأعمال فى صاحب العمل والفرق بين صاحب العمل ورائد العمل.



كما أشار رامي عبد الوهاب، إلى تناول الصالون عدة محاور منها التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال في مصر، ودور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد المصري، كما ستناقش آفاق تطوير ريادة الأعمال ودور المؤسسات المختلفة في تنمية ريادة الأعمال في مصر.