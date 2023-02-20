الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أسبوع

الأرصاد
الأرصاد

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 20 فبراير حتى السبت المقبل 25 فبراير 2023.

وقالت الأرصاد إن البلاد تشهد طقسًا باردًا فى الصباح الباكر، طوال الأسبوع، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على شمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

طقس يوم الإثنين 20 فبراير

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس يوم الثلاثاء 21 فبراير

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

طقس يوم الأربعاء 22 فبراير: 

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


 طقس يوم من الخميس 23 فبراير إلى السبت 25 فبراير: 
 

وتشهد  أيام الخميس حتى السبت شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كذالك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس خلال أسبوع حالة الطقس نشاط رياح طقس يوم الأربعاء 22 فبراير

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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