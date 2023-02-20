مستشفى سوهاج الجامعي يجري أول قسطرة وخدمات طبية متقدمة بوحدة الأشعة التداخلية

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه استكمالاً لمسيرة التطوير بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعي، أجرت وحدة الأشعة التداخلية أول قسطرة وأشعة تداخلية على جهاز الأشعة المحورية (السي ارم) المتقدم والمزود بفحوصات الأنجيو لإجراء حالات القسطرة الشريانية والوريدية والتي تم تزويد الوحدة به مؤخراً.

وأشار عبدالخالق إلى أن وحدة الاشعة التداخلية بها نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بإجراء القسطرة والتدخلات العلاجية المتقدمة بواسطة الأشعة التداخلية، والتي تمثل خدمة طبية جديدة بالمستشفى الجامعي كبديل عن العديد من الجراحات التقليدية.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن وحدة الأشعة التداخلية تقدم عدداً من الخدمات الطبية، منها خدمة مرضى الطوارئ والحوادث والنزيف بإجراء القسطرة الشريانية لنزيف الكلى والجهاز الهضمي، وتركيب قسطرة الغسيل الكلوي المستديمة (البيرمكاث)، وقسطرة التصريف المراري لانسداد القنوات المرارية وبذل التجمعات والسوائل من البطن.

- أبرز الخدمات الطبية عبر الوحدة

وأوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه من الخدمات الطبية ايضاً داخل الوحدة إجراء القسطرة الشريانية والتردد الحراري لأورام الكبد والأورام الليفية للرحم، علاج آلام العمود الفقري بالحقن الموضعي تركيب قسطره البورتكاث المستديمة لمرضى الأورام، وأخيرا أخذ العينات من الأورام والأنسجة المختلفة بالجسم.

وأضاف الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة ، أنه قام بإجراء العمليات كلاً من الدكتور محمد عز الدين عبدالشافي، مدرس واستشاري الأشعة التداخلية ونخبة من الأطباء في القسم، لافتاً إلى أن الحالات شملت قسطرة شريانية لحقن وصم شرايين الطحال لعلاج تضخم الطحال المتوحش، و حقن وصم وحمة دموية ورديه بعضلات الفخذ، تركيب قسطرة تصريف بالتجويف البريتوني للبطن لتصريف تجمع دموي، وتركيب قسطرة الغسيل الكلوي المستديمة (بيرميكاث)،وأيضا قسطرة غسيل مؤقتة بالأوردة المركزية للرقبة.