الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن القبض على 3 إرهابيين في نينوى وبغداد

قوة من الجيش العراقي
قوة من الجيش العراقي عند قضاء الطارمية

أعلن العراق ، اليوم ، القبض على 3 إرهابيين في نينوى وبغداد، وذكر بيان للمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية   ، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادتين.

و تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي نينوى وبغداد. أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء مخمور ومنطقة الدورة، وأضاف البيان، أنه جرى تسليم الارهابيين إلى جهات الطلب أصولياً.

وفي وقت سابق، وكانت السلطات الأمنية في العراق أعلنت مقتل عنصرين من تنظيم داعش أحدهما "قيادي خطير"، بضربة جوية شرق البلاد.

كما ضبطت أسلحة وعتادا ومناظير ليلية ومعدات وتدمير مستودع للأرزاق وكهوفا وأنفاقا لعناصر عصابات داعش الإرهابية، بحسب البيان، وأعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل 12 إرهابياً في ضربات استباقية عند أطراف العاصمة بغداد.

وتواصل القوات العراقية بملاحقة عناصر تنظيم داعش ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة، تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

العراق بغداد نينوي إرهابيين الاستخبارات العسكرية العراقية الإرهابيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

ضبط شخصين يشتبه في تورطهما بقتل عامل الديلفري بالغربية

ميركل تقع فى فخ مخادعين روس وتحادث منتحلًا لشخصية رئيس أوكرانيا السابق

بايدن يغادر كييف بعد زيارة غير معلنة لأوكرانيا

فى ظل خطر الحرب.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحيلة الأمنية لتأمين بايدن فى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل