العراق يعلن القبض على 3 إرهابيين في نينوى وبغداد

أعلن العراق ، اليوم ، القبض على 3 إرهابيين في نينوى وبغداد، وذكر بيان للمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادتين.

و تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي نينوى وبغداد. أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء مخمور ومنطقة الدورة، وأضاف البيان، أنه جرى تسليم الارهابيين إلى جهات الطلب أصولياً.

وفي وقت سابق، وكانت السلطات الأمنية في العراق أعلنت مقتل عنصرين من تنظيم داعش أحدهما "قيادي خطير"، بضربة جوية شرق البلاد.

كما ضبطت أسلحة وعتادا ومناظير ليلية ومعدات وتدمير مستودع للأرزاق وكهوفا وأنفاقا لعناصر عصابات داعش الإرهابية، بحسب البيان، وأعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل 12 إرهابياً في ضربات استباقية عند أطراف العاصمة بغداد.

وتواصل القوات العراقية بملاحقة عناصر تنظيم داعش ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة، تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.