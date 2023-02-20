وزير الخارجية الأمريكى يتعهد بدعم طويل الأجل لتركيا بعد الزلازل المدمر

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة لأنقرة، إن واشنطن ستدعم حليفتها تركيا "طالما اقتضى الأمر" في أعقاب الزلازل المدمرة التي هزت البلاد قبل أسبوعين.

وأرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ وإمدادات طبية ومعدات لتكسير الخرسانة وتمويلًا إضافيًا في شكل مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار تشمل سوريا أيضًا.

وكثفت تركيا العمل لإزالة الحطام والأنقاض التي نجمت عن انهيار المباني جراء الزلزال اليوم الإثنين مع انحسار أعمال الإنقاذ بعد نحو أسبوعين من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 46 ألفًا في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن ما يقرب من 13 ألف حفار ورافعة وشاحنة ومركبة ثقيلة أخرى أُرسلت للمنطقة المنكوبة.



وأضافت الإدارة أن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 41020، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع، حيث اتضح أن نحو 385 ألف شقة في البلاد دُمرت أو تضررت ومع بقاء الكثيرين في عداد المفقودين.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان المعني بالصحة الجنسية والإنجابية، مطلع الأسبوع، أن من بين الناجين من زلزال السادس من فبراير هناك نحو 365 ألفًا من الحوامل بحاجة ماسة لخدمات إنجابية.

ويشمل هذا الرقم 226 ألفًا في تركيا و130 ألفًا في سوريا و38800 منهن يحين موعد ولادتهن الشهر المقبل.



برد قارس



وأشار الصندوق إلى أن الكثير من هؤلاء النساء لجأن للمخيمات أو يعيشن في العراء ويتعرضن لدرجات حرارة بالغة الانخفاض في الشتاء ويكافحن للحصول على غذاء أو مياه نظيفة، مما يعرض صحتهن للخطر.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية إن قافلة مؤلفة من 14 شاحنة دخلت شمال غرب سوريا أمس الأحد للمساعدة في عمليات الإغاثة من الزلزال هناك مع تصاعد القلق من تعذر وصول المساعدات للمنطقة التي مزقتها الحرب.



ويضغط برنامج الأغذية العالمي على السلطات في المنطقة السورية للكف عن منع دخول المساعدات، مع سعيه لدعم مئات الآلاف من المتضررين من الزلزال.

وفي سوريا التي مزقتها بالفعل الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن عقد، سقط أغلب القتلى في الشمال الغربي. وتسيطر جماعات من المعارضة المسلحة على المنطقة وهي جماعات مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد والقوات الموالية له مما عقد جهود المساعدة.

وأعلن بلينكن، أمس الأحد، عن تقديم مزيد من المساعدات لتركيا، وقال إن بلاده ستقدم المساعدة لأنقرة لأجل أطول.

ووصل بلينكن لقاعدة إنجرليك الجوية التركية أمس الأحد في زيارة رسمية ولإجراء مناقشات بشأن كيفية تقديم واشنطن لمزيد من الدعم.



وبعد أسبوعين من الكارثة، تقترب عمليات البحث والإنقاذ من نهايتها، لكن بلينكن قال إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة ما وصفه بأنه "جهد بعيد المدى".

وأضاف: "عندما ترى حجم الضرر، وعدد المباني، وعدد الشقق، وعدد المنازل التي دُمرت، فستدرك أن إعادة الإعمار ستتطلب جهودًا مضنية لكننا ملتزمون بدعم تركيا في هذا المسعى".