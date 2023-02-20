الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة أسرة باختناق وتسمم نتيجة تسرب غاز في بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيبت أسرة مكونة من زوجين وطفلهما بادعاء تسمم نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة شاب وزوجته وابنهما بعد تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات لهم ووضعهم تحت أجهزة الأكسجين، بإشراف من الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

تسرب غاز بني سويف المستشفى مديرية أمن هيئة الإسعاف المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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