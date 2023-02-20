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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ126 شخصًا بالحصول على الجنسية الأجنبية (صور)

ارشيفية
ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين 20 فبراير، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ126 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ12 شخصا.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

الجنسية الأجنبية

الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية
الجريدة الرسمية جنسيات أجنبية الجنسية المصرية رد الجنسية المصرية وزارة الداخلية

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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