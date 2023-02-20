الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طرق القناطر الخيرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعين من مشاريع التطوير والرصف التي تشهدها المحافظة طريق الحادثة أبو الغيط وطريق ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة المكثفة لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري لكل مدينة بنطاق المحافظة.


بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبو الغيط، والذي يبلُغ طوله حوالى (٤٣٦٠) متر طولى وبعرض (١٩.٥) متر تقريباً ويُنفذ تحت إشراف مديرية الطرق، وقد تم تكسير محور وجانبي الطريق حتى المحطة  لمسافة٣٣٠٠م2 وجاري تجهيز طبقة الأساس لمسافة 600م2، وذلك بالقطاع الثاني من أعمال الخطه الاستثمارية. 


وفي القطاع الأول والذي يبدأ من ميدان الحادثة وحتى مدخل شركس محطه البنزين شركس بطول حوالي ٩٥٠ مترا وعرض حوالي ١٩ مترا، وقد تم رفع الميزانيه قبل وبعد تكسير الأسفلت ورفع المخلفات، وتم عمل غرف مصارف الأمطار، وتوريد طبقة الأساس وتشغيلها ودمكها، كما تم شد سلاح البلدورات الجانبية بطول حوالي ٩٥٠ مترا، حتى محطة بنزين شركس، وجاري التمهيد للبدء برش مادة الـ mco، ثم عمل الطبقة الرابطة، وذلك من خطة رد الشيء لأصله.

أعمال رصف وتطوير الطرق والميادين اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية تطوير ورصف رفع كفاءة الطرق مدينة القناطر الخيريه

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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