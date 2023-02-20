الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على أول ظهور إعلامي لأبطال وصناع مسلسل «بالطو»

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

حققت الحلقات الأربعة الأولى من مسلسل «بالطو»، بطولة عدد كبير من النجوم، عبر منصة WATCH IT نجاحا كبيرا من خلال طرح حلقات خفيفة مليئة بالكوميديا الشبابية المميزة، حيث تطلق حلقتين من المسلسل صباح كل يوم أربعاء.

مسلسل بالطو

ومن المقرر أن يصور طاقم عمل مسلسل “بالطو” أول حوار ولقاء إعلامي لهم خلال الساعات القادمة مع الإعلامية منى الشاذلي وبرنامجها “معكم منى الشاذلي” الذي يعرض عبر قناة سي بي سي من أجل العرض خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد عرضت منصة watch it الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل بالطو، الأربعاء الماضي، وشهدت الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل بالطو العديد من الأحداث، حيث لم يبدأ عمر “عصام عمر” في التأقلم على الوضع في المكان الذي ذهب إليه ليعمل في الطب، وقد تعرض إلى جزاء مرة أخرى بسبب موافقته على الأذونات لكافة العاملين، حيث أصبح يتبقى له يوم واحد فقط في الجزاءات ولا يتمكن من تقديم طلب نقل.

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد، كما يضم عدد كبير من الممثلين الشباب.

ويقدم مسلسل “بالطو” معالجة مختلفة لفكرة تكليف الأطباء الشباب في الوحدات الصحية والمعانات التي يقابلونها في بداية حياتهم المهنية رغم قل الخبرة التي يتمتعون بها والمشكلات التي يقعون فيها بسبب كثرة الأعباء والضغوط، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

مسلسل بالطو بالطو الحلقات الأربعة الأولى من مسلسل بالطو منصة watch it watch it Watch

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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