الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يسافر إلى كينيا في سادس محطاته بدول حوض النيل

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

يتوجه اليوم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى دولة كينيا، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة يومين.

تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري

ومن المقرر أن يقوم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بإجراء العديد من المباحثات مع آليس موتوني واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.

مصر وكينيا 

واختتم وزير الموارد المائية والري، زيارته لدولة الكونغو الشقيقة، بلقاء ممثلي الشركات المصرية العاملة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور السفير هشام عبد السلام المقود سفير جمهورية مصر العربية بالكونغو الديمقراطية والوفد المصرى المرافق.

مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

من جانبه، أعرب الدكتور هانى سويلم، خلال اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء مع الشركات المصرية التي تقوم بالتنمية في القارة الأفريقية بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة ، مشيراً إلى أن هذه الشركات المصرية العاملة بالدول الأفريقية تؤكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودفع عجلة التنمية المستدامة بكافة دول القارة وبالأخص دول حوض النيل .

كذلك أوضح الدكتور سويلم، أن سوق العمل بالقارة الإفريقية بشكل عام وفى دول حوض النيل بشكل خاص يُعد سوقاً واعداً  في مختلف المجالات ، مما يشجع على مشاركة الشركات المصرية في مختلف المجالات وخاصة مجالات البنية التحتية والطرق والكهرباء والطاقة وشبكات مياه الشرب والإسكان والبترول والنقل وغيرها من المشروعات .

يأتى ذلك في إطار الجولات الخارجية التي يفوم بها وزير الموارد المائية والري ، لبحث مجالات التعاون مع دول حوض النيل ، وأيضًا متابعة كافة المشروعات التى تقوم بها مصر لتنمية دول القارة الإفريقية.

التنمية المستدامة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الشركات المصرية الصرف الصحي الكهرباء والطاقة دولة كينيا

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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