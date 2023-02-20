في 7 أشهر.. 713 مسجدا حصيلة افتتاحات مساجد الأوقاف بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح عدد 713 مسجدا منذ 1 / 7 / 2022 وحتى الآن، منها 573 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و140 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الأوقاف أنه سيتم افتتاح 28 مسجدًا يوم الجمعة القادمة منها 26 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وجاءت مساجد افتتاحات الجمعة المقبلة على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

1. آل موسى – الشغبة - اسيوط

2. الشرقي – أبو الهدر- ديروط

3. أبو غديد الأهلي - الواسطى - الفتح

4. خاتم المرسلين – نجع سويلم - ديروط

5. القاضي – سرقنا - ديروط

6. أحمد أبو عزيزة – نجوع المعادي - البداري

7. الحكيم – باويط - ديروط

8. التوحيد – عواجه - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

9. الرحمن الشرقي – نزلة أسمنت – أبو قرقاص

10. الرحمة أبو الريش – شارونا – مغاغة

11. محمد قطب – طنبدي – مغاغة

12. عزبة حليم جبران – مركز ملوي

13. العدلية – عزبة العدلية – منشأة عبد الله - العدوة

14. الغربي – ابطوجة – صندفا

مديرية أوقاف الغربية

م - المسجد وعنوانه

15. البراهمة – العامرية – المحلة ثان

16. الإصلاح – كفر حجازي – المحلة ثان

17. التوحيد – السجاعية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

18. الكبير – م أبو عامر – الحسينية

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م - المسجد وعنوانه

19. المسجد الجامع – مدينة الفرافرة

مديرية أوقاف القليوبية

م - المسجد وعنوانه

20. الفتاح العليم – كفر الشوبك – شبين القناطر شرق

21. سيدي حمزة - شبرا هارس – طوخ - قها

22. الحاج أنور الجلب – كوم أشفين - قليوب

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م - المسجد وعنوانه

23. أبو إسماعيل – عزبة أبو إسماعيل – دقميرة – كفر الشيخ شرق

مديرية أوقاف المنوفية

م - المسجد وعنوانه

24. السلام – عزبة مخالي – فيشا الكبرى - منوف

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

25. العتيق – السلامية – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف دمياط

م - المسجد وعنوانه

26. الصحابة – جمصة- كفر البطيخ

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنوفية

م - المسجد وعنوانه

1. عبد العزيز آل راشد – زنارة – مركز تلا

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

2. خالد بن الوليد- كوم إنجاشة - ديروط